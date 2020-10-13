Дуда на саміті Тримор’я ініціює питання співпраці з Україною

Президент Польщі Анджей Дуда на саміті “Ініціативи трьох морів” (Тримор’я) 19-20 жовтня в Естонії ініціюватиме питання співпраці з Україною.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це глава польської держави заявив у вівторок під час Українсько-польського економічного форуму в Одесі.

“Я пообіцяв пану Президенту (Зеленському – ред.), що на найближчому саміті країн Тримор’я в Естонії я представлю справу співпраці країн Тримор’я з Україною й обговорю як перспективи цієї співпраці, так і можливу формулу, аби ця співпраця стала можливою якнайшвидше”,- заявив Дуда.

Він висловив сподівання, що це вдасться реалізувати, і це дозволить ще більше зблизити Україну з ЄС, насамперед з країнами із Центрально-Східної Європи.

Як повідомлялося, започаткована у 2015 році президентами Польщі Анджеєм Дудою та Хорватії Коліндою Грабар-Китарович "Ініціатива трьох морів", тобто створення партнерського блоку від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів, спрямована на поглиблення інтеграції країн Центральної та Східної Європи. Проєкт об’єднує 12 країн Центрально-Східної Європи, які є членами ЄС: чотири країни Вишеградської групи, країни Балтії, Австрію, Хорватію, Румунію, Словенію та Болгарію. Основний акцент Ініціативи спрямовується на розвиток інфраструктурних проєктів.

У листопаді 2019 року перед зустріччю з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у приєднанні до "Ініціативи трьох морів" і має намір предметно обговорити це питання, зокрема, з естонськими партнерами.