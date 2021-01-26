У Польщі від коронавірусу померли вже 166 медиків
Серед померлих від COVID-19 є, зокрема, 74 лікарі та 63 медсестри, повідомляє Укрінформ з посиланням на РАР.
За інформацією МОЗ Польщі, від початку пандемії коронавірусом у Польщі інфікувалися понад 90 тис. медпрацівників, серед яких є понад 21 тис. лікарів та понад 54 тис. медсестер.
Як повідомлялося, у Польщі з 27 грудня триває вакцинація від коронавірусу. У так званій нульовій групі вакциновано понад 700 тис. медиків та найближчих членів їх сімей, працівників домів опіки та їх пацієнтів.
З 25 січня у Польщі у близько 6 тис. пунктів розпочалося щеплення першої групи – старших осіб віком понад 70 років.
За минулу добу, 25 січня, у Польщі підтверджено понад 4,6 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 264 особи.
Від початку пандемії у Польщі інфікувалося майже 1,5 млн людей, померли понад 35,6 тис. осіб.
У Польщі дві дози вакцини проти COVID-19 отримали вже 75 тис. осіб. Вони автоматично звільнятимуться від можливого карантину.
В уряді Польщі планують на цьому тижні оголосити нові пом’якшення карантинного режиму. У першу чергу йтиметься про відкриття магазинів у торговельних центрах.
Фото: PAP/Andrzey Lange