У Польщі від коронавірусу померли вже 166 медиків

Від ускладнень внаслідок COVID-19 у Польщі станом на 26 січня померли 166 медичних працівників.

Серед померлих від COVID-19 є, зокрема, 74 лікарі та 63 медсестри, повідомляє Укрінформ з посиланням на РАР.

За інформацією МОЗ Польщі, від початку пандемії коронавірусом у Польщі інфікувалися понад 90 тис. медпрацівників, серед яких є понад 21 тис. лікарів та понад 54 тис. медсестер.

Як повідомлялося, у Польщі з 27 грудня триває вакцинація від коронавірусу. У так званій нульовій групі вакциновано понад 700 тис. медиків та найближчих членів їх сімей, працівників домів опіки та їх пацієнтів.

З 25 січня у Польщі у близько 6 тис. пунктів розпочалося щеплення першої групи – старших осіб віком понад 70 років.

За минулу добу, 25 січня, у Польщі підтверджено понад 4,6 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 264 особи.

Від початку пандемії у Польщі інфікувалося майже 1,5 млн людей, померли понад 35,6 тис. осіб.

У Польщі дві дози вакцини проти COVID-19 отримали вже 75 тис. осіб. Вони автоматично звільнятимуться від можливого карантину.

В уряді Польщі планують на цьому тижні оголосити нові пом’якшення карантинного режиму. У першу чергу йтиметься про відкриття магазинів у торговельних центрах.

Фото: PAP/Andrzey Lange