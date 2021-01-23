У Польщі назвали умову, за якої українці можуть в’їжджати до країни без карантину

Усі, хто перетинає кордон з Польщею, зокрема і громадяни України, з 23 січня можуть в’їжджати до РП без відбуття обов’язкового 10-денного карантину за наявності дтвердження негативного тесту на коронавірус зробленого упродовж 48 годин перед перетином кордону.

Про те, що ця норма з Розпорядження польського уряду від 22 січня діє на практиці, у коментарі кореспондентові Укрінформу підтвердила речниця Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Елжбета Пікор.

“Так, ця норма від суботи діє на кордоні. Кільканадцять осіб таким чином вже перетнуло кордон у пунктах пропуску “Медика” та “Корчова”,- повідомила Пікор.

При цьому, з розпорядження випливає, що йдеться про всі види тестів, зокрема й експрес-тести на антитіла до COVID-19.

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Розпорядженням також вводяться зміни у черговість вакцинації населення Польщі від коронавірусу. Зокрема, до першої групи осіб, які матимуть пріоритетність у виконанні щеплення, крім людей пенсійного віку додано також і молодших осіб, які мають важкі хронічні захворювання.

Нагадаємо: за останню добу в Польщі зафіксовано понад 6,3 тис. випадків інфікування COVID-19, померли 346 осіб. Від початку пандемії коронавірусу у Польщі інфікувалося понад 1,4 млн осіб, померли понад 35,2 тис.

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У Польщі станом на сьогодні вакциновано від COVID-19 близько 700 тис. осіб, в основному серед медичного персоналу.

Фото: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN