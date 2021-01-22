У Польщі до кінця березня вакцинують понад три мільйони осіб

У Польщі до кінця першого кварталу планують вакцинувати 3,1 млн людей, серед яких близько 2 млн осіб старшого віку.

Про це повідомив у п’ятницю під час пресконференції у Варшаві голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Згідно з угодою, яку підписала Єврокомісія (з постачальниками вакцини – ред.) до Польщі в рамках механізму солідарності до кінця першого кварталу потрапить стільки вакцини, що ми зможемо вакцинувати 3,1 млн осіб”,- зазначив Дворчик.

Він повідомив, що крім медичного персоналу, до кінця березня вакцинують до 2 млн осіб старшого віку.

Голова Агенції матеріальних резервів Польщі Міхал Кучмеровський повідомив у п’ятницю, що з наступного понеділка розпочинається новий логістичний етап розподілення вакцини. За його словами, якщо до цього часу вакцина постачалася до близько 600 лікарень у Польщі для щеплення медиків, то з наступного понеділка вакцина постачатиметься до понад 5 тис. пунктів, де проводитиметься загальна вакцинація населення.

Він повідомив, що з наступного понеділка, крім вакцини компанії Pfizer, у Польщі розпочнеться щеплення вакциною Moderna.

У п’ятницю в Польщі розпочався процес реєстрації на вакцинацію проти коронавірусу людей віком понад 70 років. До цього, з 15 січня, на вакцинацію можна було зареєструвати осіб, які мають понад 80 років.

Як відомо, станом на сьогодні в Польщі вакциновано вже понад 600 тис. людей.

За минулу добу, 21 січня, у Польщі виявлено 6 640 нових випадків інфікування COVID-19, померли 346 осіб.

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Загалом від початку пандемії у Польщі інфікувалися понад 1,4 млн осіб, померли понад 34,9 тис.

Фото: PAP