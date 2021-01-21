У Польщі виявили «британський» штам COVID-19

У Малопольському воєводстві Польщі (південь країни) зафіксовано перший випадок інфікування так званим “британським” штамом COVID-19.

Інформацію у Твіттері польської медичної лабораторії genXone SA підтвердило МОЗ Польщі, передає Укрінформ.

“Лабораторія genXone ідентифікувала “британський” штам коронавірусу B.1.1.7 в інфікованого з Малопольського воєводства”,- йдеться в повідомленні лабораторії.

Речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич підтвердив, що інформацію про виявлення першого випадку “британського” штаму коронавірусу в Польщі передано до Міжнародної системи звітності про розповсюдження вірусу (GISAID).

За його словами, на наступному тижні в Польщі розпочнеться загальнопольське дослідження, яке має допомогти у визначенні масштабів наявності “британського” штаму коронавірусу в Польщі та можливих наслідків для розповсюдження COVID-19 у країні.

Як повідомлялося, “британський” штам коронавірусу, який уперше зафіксовано у Великій Британії у грудні, є удвічі заразнішим, ніж домінуючий різновид коронавірусу.

У світі станом на ранок 21 січня зафіксовано понад 97,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 69,8 мільйона осіб.