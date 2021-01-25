У Польщі хворого на COVID-19 українця вигнали з квартири

У польському місті Отвоцьк громадянина України не впустили у помешкання, яке він винаймав ще з кількома людьми, коли дізналися, що він заразився коронавірусом.

Потрапити до квартири чоловік зміг лише після втручання поліції, повідомляє Укрінформ з посиланням на Wnp.pl.

У поліції Отвоцька розповіли, що до патруля в суботу звернувся громадянин України, який сказав, що його з речами виставили на вулицю. Чоловік розповів правоохоронцям, що травмувався на роботі і потрапив до лікарні. Там йому зробили тест на коронавірус, який виявився позитивним. "Швидка" привезла його до місця проживання, де він мав перебувати у самоізоляції.

Українець сказав про інфікування власнику житла, і той попросив його спакувати речі і почекати на вулиці, коли по нього приїдуть і відвезуть до місця самоізоляції. Однак ніхто не приїхав, а до квартири співмешканці вже не впустили.

Після розмови поліцейських з власником житла українця пустили до помешкання. Всі, хто в ньому перебував, тепер на карантині.