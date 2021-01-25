Затримки з постачанням COVID-вакцин до ЄС ускладнюють допомогу сусіднім країнам - Боррель
Про це під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми обговорили ситуацію з коронавірусом і стратегію постачання вакцин. Ми твердо переконані в тому, що справедливий розподіл вакцин по всьому світу є частиною рішення - не лише з причини глобальної солідарності, а й виходячи з інтересів нашої власної безпеки у сфері здоров’я. Ми не будемо у безпеці, поки всі навколо не будуть у безпеці. Сьогодні ми розглянули можливості надання вакцин третім країнам. Це, безумовно, є важким завданням через труднощі, з якими деякі члени ЄС самі стикаються у процесі вакцинації», - зазначив Боррель.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Єврокомісії, ЄС уже замовив 2,3 мільярда доз вакцини проти COVID-19 від різних виробників – більше, ніж зможе використати. Єврокомісія почала розробляти механізм, за яким члени ЄС зможуть передавати або продавати надлишок вакцини країнам-партнерам, зокрема, в регіони Західних Балкан, Східного та Південного сусідства.
22 січня фармакологічна компанія AstraZeneca, яка ще не пройшла ринкову авторизацію на ринку ЄС, оголосила, що не зможе поставити в ЄС замовлену кількість вакцини внаслідок скорочення обсягів виробництва на час модернізації потужностей. Раніше про подібні тимчасові проблеми попередила компанія Pfizer.
За повідомленнями європейських ЗМІ, це може призвести до скорочення постачань вакцини до країн ЄС у першому кварталі 2021 року до 31 мільйона доз, що менше запланованої кількості на 60%.