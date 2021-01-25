Затримки з постачанням COVID-вакцин до ЄС ускладнюють допомогу сусіднім країнам - Боррель

Затримки з постачанням до ЄС необхідної кількості вакцини проти COVID-19, можуть ускладнити надання допомоги його партнерам та сусідам у боротьбі з пандемією.

Про це під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми обговорили ситуацію з коронавірусом і стратегію постачання вакцин. Ми твердо переконані в тому, що справедливий розподіл вакцин по всьому світу є частиною рішення - не лише з причини глобальної солідарності, а й виходячи з інтересів нашої власної безпеки у сфері здоров’я. Ми не будемо у безпеці, поки всі навколо не будуть у безпеці. Сьогодні ми розглянули можливості надання вакцин третім країнам. Це, безумовно, є важким завданням через труднощі, з якими деякі члени ЄС самі стикаються у процесі вакцинації», - зазначив Боррель.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Єврокомісії, ЄС уже замовив 2,3 мільярда доз вакцини проти COVID-19 від різних виробників – більше, ніж зможе використати. Єврокомісія почала розробляти механізм, за яким члени ЄС зможуть передавати або продавати надлишок вакцини країнам-партнерам, зокрема, в регіони Західних Балкан, Східного та Південного сусідства.

22 січня фармакологічна компанія AstraZeneca, яка ще не пройшла ринкову авторизацію на ринку ЄС, оголосила, що не зможе поставити в ЄС замовлену кількість вакцини внаслідок скорочення обсягів виробництва на час модернізації потужностей. Раніше про подібні тимчасові проблеми попередила компанія Pfizer.

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За повідомленнями європейських ЗМІ, це може призвести до скорочення постачань вакцини до країн ЄС у першому кварталі 2021 року до 31 мільйона доз, що менше запланованої кількості на 60%.