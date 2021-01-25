Адаптація до зміни клімату: Німеччина надасть ще €100 мільйонів для бідніших країн

Німеччина вживає заходів і активно розвиває стратегію з адаптації до зміни клімату.

Про це сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель під час міжнародного саміту з адаптації до зміни клімату, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Німеччина продовжує розвивати стратегію з адаптації до зміни клімату, яка була прийнята в 2008 році. Ми вживаємо заходів як щодо адаптації, так і щодо скорочення викидів у контексті нашого міжнародного фінансування щодо зміни клімату. Зокрема, ми докладаємо всіх зусиль для сприяння фінансуванню кліматичних ризиків та страхування”, - наголосила Меркель.

Вона також зазначила, що надається допомога для захисту від кліматичних ризиків, таких як неврожаї і повені.

“У грудні ми пообіцяли виділити додатково 50 мільйонів євро в Адаптаційний фонд, який покращує доступ країн, що розвиваються, до міжнародного кліматичного фінансування. Німеччина також надасть Фонду ще 100 мільйонів євро для найменш розвинених країн. Пом'якшення наслідків зміни клімату стає простіше, якщо ми віримо, що всі ми рухаємося в одному напрямку в дусі партнерства в усьому світі”, - наголосила вона.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який відкривав дводенний саміт з питань клімату, наголосив, що треба діяти вже сьогодні, щоб запобігти катастрофічним наслідкам.

“Міжнародний саміт з питань клімату фокусується на зміні клімату. Чому цей саміт відбувається зараз, бо клімат змінюється вже сьогодні. Це соціальні та економічні наслідки, що вже торкнулися мільйонів людей. І попри коронавірус в усьому світі ми досі маємо вживати заходів щодо змін клімату, бо якщо ми цього не зробимо, це призведе до катастрофічних наслідків”, - підкреслив Рютте.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах стартував онлайн-саміт з питань клімату. На саміті йтиметься про вплив коронавірусу на кліматичні зміни, озвучуватимуться ідеї та демонструватимуться новаторські рішення, що дадуть змогу подолати надзвичайні кліматичні ситуації, презентуватимуть нові проєкти. Значну увагу учасники приділять залученню нових інвестицій. Серед тем саміту - інвестиції в інфраструктуру, покращення транспортних зв’язків, доступ до чистої води та енергії, сільське господарство, управління ризиками стихійних лих, економічне відновлення після пандемії, фінанси та інвестиції.

Участь у саміті беруть лідери більш як 20 країн, науковці, освітяни, представники молоді, бізнесу, громадські організації. Зокрема, заявлена участь канцлера Німеччини Ангели Меркель, прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президента Франції Емманюеля Макрона, генсека ООН Антоніо Гутерріша, віцепрем'єра Китаю Хань Чжена, а також спеціального представника президента США з питань клімату Джона Керрі.

Більшість учасників приєдналися до заходу в режимі онлайн.