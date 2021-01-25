Понад 20 світових лідерів візьмуть участь у кліматичному саміті

Уряд Нідерландів проведе в понеділок в онлайн-режимі міжнародний саміт з адаптації до зміни клімату (САЗК-онлайн).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ООН.

САЗК-онлайн спиратиметься на результати роботи Саміту ООН щодо дій, пов'язаних зі зміною клімату, і на ньому будуть продемонстровані новаторські рішення, які дадуть змогу подолати надзвичайні кліматичні ситуації, буде забезпечена підтримка темпу проведення діяльності аж до 26-ї сесії Конференції сторін РКЗК ООН у 2021 році в Глазго.

Як зазначає dpa, в саміті візьмуть участь більш як 20 лідерів країн і представники бізнесу. Серед них - канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, Генсек ООН Антоніо Гутерріш, віце-прем'єр Китаю Хань Чжен, а також Джон Керрі, спеціальний представник президента США з питань клімату.

"У міру того, як світ відновлюється після пандемії COVID-19, САЗК-онлайн здійснюватиме дії і надихатиме на зміни, щоб допомогти суспільству відновитися за принципом «краще, ніж було». Саміт буде орієнтований на сприяння здійсненню перехідних процесів, необхідних для побудови світу, стійкого до зміни клімату", - йдеться в повідомленні.

Організатори саміту закликали спрямовувати нові великі інвестиції для фінансування сільськогосподарських досліджень, розширення доступу фермерів до консультаційних послуг, а також для розширення доступу до послуг з управління ризиками та фінансових послуг.