ВООЗ вітає рішення США повернутися до організації — Гебреісус

Всесвітня організація охорони здоров’я дуже рада, що США залишаться її повноправним членом.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Габреісус під час сесії виконавчого комітету ВООЗ, яка проходить в онлайн-режимі, передає Укрінформ.

“ВООЗ — це родина народів. Ми всі раді, що США залишаються у родині”, - сказав Гебреісус.

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Він додав, що ВООЗ з нетерпінням очікує на можливість продовжити партнерство із США.

“Ми повинні працювати разом як одна родина, аби упевнитися, що усі країни можуть почати вакцинацію медиків та інших груп ризику протягом перших 100 днів 2021-го року. З вашим зобов’язанням, ми на один крок ближче”, - зауважив гендиректор.

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Як повідомлялося, 20 січня, відразу після інавгурації, президент США Джо Байден підписав 17 документів, які скасували ряд указів свого попередника Дональда Трампа, зокрема й про скасування виходу США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

8 липня 2020 року США офіційно оголосили про вихід з ВООЗ, яку Трамп звинуватив у тому, що організація проігнорувала перший спалах COVID-19 у Китаї.