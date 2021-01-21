Байден скасував рішення Трампа про вихід США з Паризької угоди та ВООЗ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.
Зокрема, Байден підписав указ про приєднання США до Паризької угоди з клімату, з якої країна вийшла після приходу до влади Трампа.
Крім того, новий глава Білого дому скасував рішення Трампа про вихід із Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також про заборону на в'їзд до США з деяких країн з переважно мусульманським населенням.
«Байден виконає свою передвиборчу обіцянку допомогти бідним у фінансовому відношенні американцям впоратися з наслідками пандемії коронавірусу. Він продовжить федеральну заборону на виселення із займаного житла і запропонує федеральним агентствам продовжити терміни викупу заставних за іпотечними кредитами, що гарантовані на федеральному рівні», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, помічники Байдена повідомили, що він прийме десятки інших рішень у найближчі 10 днів, «оскільки прагне швидко переорієнтувати подальший розвиток країни, не чекаючи схвалення Конгресу».
Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден 20 січня приніс офіційну присягу і вступив на посаду президента Сполучених Штатів, ставши 46-м за рахунком главою держави.
Фото: CNN