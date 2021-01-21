Байден скасував рішення Трампа про вихід США з Паризької угоди та ВООЗ

Президент США Джо Байден у перший день свого перебування на посаді підписав серію указів, які скасовують гучні рішення Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Зокрема, Байден підписав указ про приєднання США до Паризької угоди з клімату, з якої країна вийшла після приходу до влади Трампа.

Крім того, новий глава Білого дому скасував рішення Трампа про вихід із Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також про заборону на в'їзд до США з деяких країн з переважно мусульманським населенням.

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«Байден виконає свою передвиборчу обіцянку допомогти бідним у фінансовому відношенні американцям впоратися з наслідками пандемії коронавірусу. Він продовжить федеральну заборону на виселення із займаного житла і запропонує федеральним агентствам продовжити терміни викупу заставних за іпотечними кредитами, що гарантовані на федеральному рівні», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, помічники Байдена повідомили, що він прийме десятки інших рішень у найближчі 10 днів, «оскільки прагне швидко переорієнтувати подальший розвиток країни, не чекаючи схвалення Конгресу».

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден 20 січня приніс офіційну присягу і вступив на посаду президента Сполучених Штатів, ставши 46-м за рахунком главою держави.

Фото: CNN