ООН вітає повернення Штатів до ВООЗ і Паризької угоди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш привітав рішення президента США Джо Байдена повернути країну до ВООЗ і до участі в Паризькій кліматичній угоді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Новини ООН.

«Я тепло вітаю кроки президента Байдена, спрямовані на повернення до участі у Паризькій угоді про зміну клімату, на приєднання до зростаючої коаліції держав, міст, штатів, приватних компаній і окремих людей, які проводять рішучі заходи щодо протистояння кліматичній кризі», - йдеться у заяві, з якою від імені глави ООН виступив його прессекретар Стеффан Дюжаррік.

Також генсек ООН вітав відновлення співпраці США з Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

«Настав час для єдності і для міжнародної спільноти працювати разом на знак солідарності, щоб зупинити COVID-19 та його руйнівні наслідки», - заявив Гуттереш.

Паризьку хартію про боротьбу зі зміною клімату було ухвалено 12 грудня 2015 року в столиці Франції, вона вступила в силу в рекордно короткі терміни - менше ніж через рік. У цьому документі держави пообіцяли утримати підвищення глобальної температури в межах 2 градусів Цельсія, а за можливістю - на рівні 1,5 градуса Цельсія в порівнянні з показниками доіндустріальної епохи. Паризька хартія передбачає надання допомоги бідним країнам в адаптації до кліматичних змін.

США приєдналися до Паризької угоди в 2016 році, але президент країни Дональд Трамп, прийшовши до влади, відразу ж оголосив, що Вашингтон відмовляється від участі в цьому договорі. Відповідно до встановленої процедури, рішення Вашингтона вступило в законну силу рівно через рік - 4 листопада 2020 року.

Але новий президент Джо Байден заявив, що це рішення буде переглянуте, і США повернуться до числа учасників Паризької угоди, яку на сьогоднішній день ратифікували 187 держав.

8 липня 2020 року США офіційно оголосили про вихід з ВООЗ. Трамп обвинуватив ВООЗ у необ'єктивному ставленні до Пекіну, заявивши, що організація проігнорувала первісний спалах COVID-19 у Китаї.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден 20 січня приніс офіційну присягу і вступив на посаду президента Сполучених Штатів, ставши 46-м главою держави.