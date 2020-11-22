Трамп вкотре назвав Паризьку кліматичну угоду «вбивчою» для економіки США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжує наполягати на правильності свого рішення вивести країну із Паризької кліматичної угоди.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це Трамп заявив у своєму виступі під час дискусії високого рівня у другий день саміту G20, який проходить 21-22 листопада у форматі відеоконференцій під головуванням Саудівської Аравії.

«З метою захисту американських працівників я вивів Сполучені Штати із несправедливої й односторонньої Паризької кліматичної угоди. Це дуже несправедливий документ для Сполучених Штатів. Паризька угода було підготовлена не для порятунку довкілля, а для убивства американської економіки», - вкотре наголосив Трамп.

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Він запевнив, що цим рішенням вдалося зберегти мільйони американських робочих місць і трильйони доларів.

Трамп відзначив, що після виходу із Паризької кліматичної угоди Сполучені Штати масштабно скоротили шкідливі викиди в атмосферу, що не вдалося жодній нації у світі.

Паризька кліматична угода – угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року.

Вона була підготовлена замість Кіотського протоколу в ході Конференції з клімату в Парижі і прийнята консенсусом 12 грудня 2015 року.

На відміну від Кіотського протоколу, Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку.

Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід держави із угоди.

Новобраний президенти Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що з початком набуття повноважень своєї Адміністрації поверне країну до Паризької кліматичної угоди.

фото: The White House