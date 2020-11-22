Трамп вкотре назвав Паризьку кліматичну угоду «вбивчою» для економіки США
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це Трамп заявив у своєму виступі під час дискусії високого рівня у другий день саміту G20, який проходить 21-22 листопада у форматі відеоконференцій під головуванням Саудівської Аравії.
«З метою захисту американських працівників я вивів Сполучені Штати із несправедливої й односторонньої Паризької кліматичної угоди. Це дуже несправедливий документ для Сполучених Штатів. Паризька угода було підготовлена не для порятунку довкілля, а для убивства американської економіки», - вкотре наголосив Трамп.
Він запевнив, що цим рішенням вдалося зберегти мільйони американських робочих місць і трильйони доларів.
Трамп відзначив, що після виходу із Паризької кліматичної угоди Сполучені Штати масштабно скоротили шкідливі викиди в атмосферу, що не вдалося жодній нації у світі.
Паризька кліматична угода – угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року.
Вона була підготовлена замість Кіотського протоколу в ході Конференції з клімату в Парижі і прийнята консенсусом 12 грудня 2015 року.
На відміну від Кіотського протоколу, Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку.
Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід держави із угоди.
Новобраний президенти Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що з початком набуття повноважень своєї Адміністрації поверне країну до Паризької кліматичної угоди.
фото: The White House