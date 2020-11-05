Байден обіцяє повернути США до Паризької кліматичної угоди

Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що поверне країну до Паризької кліматичної угоди, якщо переможе на виборах.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

«Адміністрація Трампа офіційно вийшла з Паризької кліматичної угоди. І рівно через 77 днів до неї повернеться адміністрація Байдена», - зауважив Байден.

Сполучені Штати стали першою державою у світі, яка офіційно вийшла з Паризької кліматичної угоди.

Чинний президент Дональд Трамп оголосив про цей крок у червні 2017 року, але за регламентом ООН рішення набуває чинності лише на наступний день після виборів у США.

Паризька кліматична угода – угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року.

Вона була підготовлена замість Кіотського протоколу в ході Конференції з клімату в Парижі і прийнята консенсусом 12 грудня 2015 року.

На відміну від Кіотського протоколу, Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

Наразі у Байдена 264 голоси виборників із 270, необхідних для перемоги на виборах, у чинного президента Дональда Трампа – 214.

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