США вийшли з Паризької кліматичної угоди

Сполучені Штати офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди.

Як передає Укрінформ, про це пише ВВС.

Зазначається, що президент Дональд Трамп оголосив про цей крок у червні 2017 року, але за регламентом ООН, рішення набуває чинності лише сьогодні, на наступний день після виборів у США.

Відтак США стали першою державою у світі, яка офіційно вийшла з Паризької кліматичної угоди. У майбутньому вони можуть знову приєднатися до неї, якщо президент вирішить це зробити.

За даними Вашингтона, за останні роки Сполученим Штатам вдалося скоротити всі види викидів в атмосферу, "попри те, що в країні продовжилося зростання економіки". За словами держсекретаря Майка Помпео, з 2005 по 2017 рік загальний обсяг викидів парникових газів у США скоротився на 13%.

Паризька кліматична угода – угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року.

Вона була підготовлена замість Кіотського протоколу в ході Конференції з клімату в Парижі і прийнята консенсусом 12 грудня 2015 року.

На відміну від Кіотського протоколу, Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку.