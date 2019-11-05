США вийдуть з Паризької угоди щодо клімату через рік

США офіційно повідомили ООН про початок процедури виходу з Паризької кліматичної угоди 2015 року.

Про це інформує Deutsche Welle з посиланням на Держдеп США.

"Як зазначається в офіційному повідомленні Держдепу, поширеному ввечері в понеділок, 4 листопада, США офіційно вийдуть з Паризького угоди через один рік після отримання ООН повідомлення про це", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим у Держдепі нагадують, що в червні 2017 року Дональд Трамп назвав причиною виходу США з Паризької угоди щодо клімату "несправедливі економічні обмеження, які вона накладає на американських робітників, бізнесменів і платників податків".

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Як наголошується, водночас держсекретар Майк Помпео заявив, що США продовжать займатися дослідженнями в галузі зеленої енергетики та користуватися поновлюваними джерелами енергії.

За даними Вашингтона, за останні роки Сполученим Штатам удалося скоротити всі види викидів в атмосферу, "попри те, що в країні продовжилося зростання економіки". За словами Помпео, з 2005 по 2017 рік загальний обсяг викидів парникових газів у США скоротився на 13%.

Як повідомлялося, Паризький угода регулює заходи щодо зниження вмісту вуглекислого газу в атмосфері з 2020 року. Воно було підготовлено замість Кіотського протоколу в ході Конференції з клімату в Парижі і прийнято консенсусом 12 грудня 2015 року. США стали першою державою, що вийшов з цього договору.