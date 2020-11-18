Зміни клімату стають вирішальним чинником у сфері безпеки - експерт

Людство входить у нову еру, коли всі рішення, що стосуються сфери безпеки, прийматимуться під впливом кліматичних змін.

Про це в рамках онлайн-конференції «На шляху до Варшавського безпекового форуму» заявила Шеррі Гудмен - експерт американського центру Вілсона, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вступили в нову еру - кліматизації безпеки, коли ми бачимо, що всі наші рішення у сфері безпеки приймаються під впливом кліматичних змін», - сказала Гудмен.

Зокрема, за її словами, у Північній Африці кліматичні зміни призвели до катастрофічної нестачі води, що своєю чергою спричинило брак продовольства. Відтак посилилися міграційні процеси, і це безпосередньо позначилося на безпеці в регіоні.

Серед геополітичних змін, породжених кліматичними змінами, експерт назвала трансформації у Тихоокеанському регіоні, країни якого тісно співпрацюють з Китаєм у розв'язанні проблеми постачання продовольства та води на тлі загрози підвищення рівня океану.

У цьому контексті Гудмен висловила впевненість, що нова адміністрація у США буде сприяти поверненню до конструктивної співпраці у кліматичних проблемах. Вона позитивно оцінила перспективи вирішення питань, пов’язаних зі змінами клімату, за президенства Джо Байдена.

Як повідомлялося, у ході передвиборчої кампанії Байден заявляв, що поверне країну до Паризької кліматичної угоди, коли стане президентом.

США - перша держава у світі, яка офіційно вийшла з Паризької кліматичної угоди. Дональд Трамп оголосив про цей крок у червні 2017 року, але за регламентом ООН рішення набуває чинності тільки після виборів у Штатах.

Паризька кліматична угода укладена в рамках Конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року. Вона була підготовлена замість Кіотського протоколу в ході конференції з клімату в Парижі і прийнята консенсусом 12 грудня 2015 року.

На відміну від Кіотського протоколу, Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави - незалежно від рівня їхнього економічного розвитку.