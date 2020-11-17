Безос пожертвував майже $800 мільйонів на боротьбу зі змінами клімату
Як передає Укрінформ, про це він написав в Інстаграм.
«Я радий оголосити перших одержувачів Фонду Землі Безоса - 16 організацій, які працюють над інноваційними, амбіційними та конкретними рішеннями», - написав Безос.
Він додав, що серед цих 16 організації, членами яких, зокрема, є вчені і активісти, будуть розподілені 791 мільйона доларів США з всього 10 мільярдів, які були виділені під фонд.
Першими гранти отримують Всесвітній фонд дикої природи (WWF), ClimateWorks Foundation, Clean Energy Equity Fund, Інститут світових ресурсів і інші організації.
«Ми всі можемо вже захистити майбутнє Землі, роблячи рішучі кроки зараз», - додав Безос.
За його словами, протягом останніх кількох місяців він навчався у групи неймовірно розумних людей, які доклали зусиль для боротьби зі зміною клімату та його наслідками для громад у всьому світі.
«Мене надихає те, що вони роблять, і я радий їм допомогти», - зазначив Безос.
Як повідомлялося, експерти ООН підрахували, що до 2030 року зміни клімату коштуватимуть світу близько 20 мільярдів доларів щорічно.