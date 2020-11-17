Безос пожертвував майже $800 мільйонів на боротьбу зі змінами клімату

Власник компанії Amazon і найбагатша людина у світі Джефф Безос пожертвував 791 мільйон доларів США 16-м організаціям, що борються з наслідками зміни клімату у світу.

Як передає Укрінформ, про це він написав в Інстаграм.

«Я радий оголосити перших одержувачів Фонду Землі Безоса - 16 організацій, які працюють над інноваційними, амбіційними та конкретними рішеннями», - написав Безос.

Він додав, що серед цих 16 організації, членами яких, зокрема, є вчені і активісти, будуть розподілені 791 мільйона доларів США з всього 10 мільярдів, які були виділені під фонд.

Першими гранти отримують Всесвітній фонд дикої природи (WWF), ClimateWorks Foundation, Clean Energy Equity Fund, Інститут світових ресурсів і інші організації.

«Ми всі можемо вже захистити майбутнє Землі, роблячи рішучі кроки зараз», - додав Безос.

За його словами, протягом останніх кількох місяців він навчався у групи неймовірно розумних людей, які доклали зусиль для боротьби зі зміною клімату та його наслідками для громад у всьому світі.

«Мене надихає те, що вони роблять, і я радий їм допомогти», - зазначив Безос.

Як повідомлялося, експерти ООН підрахували, що до 2030 року зміни клімату коштуватимуть світу близько 20 мільярдів доларів щорічно.