У Туреччину прибула друга партія китайської вакцини Sinovac

У Туреччину рано вранці доставили 6,5 млн доз китайської вакцини, виробленої Sinovac Biotech.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеканал CNN Türk.

«Літак Турецьких авіаліній, що перевозив другу партію замовленої з Китаю вакцини від COVID-19, приземлився в 06.15 (05.15 за київським часом) в аеропорту Стамбула», - повідомляє телеканал.

Після митних процедур контейнери з вакциною було доправлено на склади.

Як повідомлялось, для зберігання вакцини МОЗ Туреччини раніше обладнав спеціальні склади, де витримано всі вимоги для її зберігання. Доставка вакцини в регіони здійснюється з дотриманням вимог до температурного режиму у спеціальних рефрижераторах.

Перша партія вакцини Sinovac прибула в Туреччину 30 грудня. Масову вакцинацію було розпочато 13 січня. Станом на зараз першу дозу вакцини отримали більше 1,2 млн турків. Першими вакцинували медиків.

У світі станом на ранок 25 січня зафіксовано більше 99,7 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 71,7 млн осіб.

Фото: CNN Türk