Вакцина Sinovac ефективна на 50,38% - результати випробувань у трьох країнах

Інактивована вакцина CoronaVac, розроблена китайською біофармацевтичною компанією Sinovac Biotech, під час клінічних випробувань продемонструвала хорошу ефективність.

Про це заявив голова правління і головний виконавчий директор Sinovac Biotech Інь Вейдун, передає Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

3-я фаза клінічних випробувань вакцини Sinovac проходила в основному в Бразилії, Індонезії та Туреччині.

"Дані клінічних випробувань, отримані в цих трьох країнах, дозволили нам зміцнити впевненість у її безпеці та ефективності", - зазначив Інь Вейдун.

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За його словами, результати клінічних випробувань у Туреччині показали, що ефективність вакцини становить 91,25%, а в Індонезії - 65,3%. Згідно з результатами клінічних досліджень у Бразилії, вакцина на 100% ефективна проти важкої форми COVID-19, і на 78% при легких випадках, що вимагають медичного лікування. Її загальний показник ефективності становив 50,38%.

"Різні результати у різних країнах - це абсолютно нормально, адже клінічні випробування залежать від безлічі факторів", - заявив він, додавши, що всі учасники клінічних випробувань фази-3 у Бразилії були медичними працівниками, які працюють в умовах високого ризику і піддаються багаторазовим атакам з боку вірусу.

"Очікується, що простим людям вакцина забезпечить кращий захист", - підкреслив Інь Вейдун.

Також повідомляється, що вакцина може бути ефективною проти «британського» штаму.

"У співпраці з відповідним інститутом при Академії медичних наук Китаю ми виявили, що сироватка добровольців, які отримали вакцину Sinovac, може нейтралізувати штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії. Ми також вивчаємо ефективність захисту, яку забезпечує вакцина проти штаму, виявленого в ПАР, і своєчасно поділимося результатами", - резюмував Інь Вейдун.

Станом на ранок 22 січня у світі з початку пандемії підтвердили в цілому 98 092 928 випадків зараження коронавірусом.

Міністерство охорони здоров'я України 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз.