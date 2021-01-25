МАГАТЕ допомогло майже 130 країнам у боротьбі з коронавірусом

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) надіслало діагностичне обладнання для виявлення коронавірусу до 285 лабораторій у 127 країнах.

Як передає Укрінформ, про це заявив директор відділення МАГАТЕ у Латинській Америці та Карибському басейні Луїс Лонгорія-Гандара під час 148-го засідання виконавчої ради ВООЗ.

"МАГАТЕ сприяє розбудові потенціалу держав-членів з використання діагностичних апаратів RT-PCR у реальному часі. На сьогодні МАГАТЕ надало підтримку 285 зареєстрованим національним лабораторіям у 127 країнах і територіях в усьому світі для боротьби з пандемією", - заявив він.

Починаючи з березня 2020 року, у рамках боротьби з COVID-19 Агентство надавало країнам-учасницям діагностичне обладнання, комплекти та витратні матеріали для апаратів типу RT-PCR, шафи біобезпеки та обладнання для відбору проб, тестування і контролю, а також засоби індивідуального захисту.

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При цьому відзначено, що країни-донори та приватний сектор профінансували відповідний фонд МАГАТЕ для боротьби з коронавірусом на 27 млн євро.

Як повідомляв Укрінформ, МАГАТЕ у червні надіслало Україні гуманітарну допомогу у вигляді обладнання для виявлення COVID-19 - зокрема, комплект для здійснення діагностики методом ПЛР зі зворотною транскрипцією в реальному часі (RT-PCR).

Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні у тісній взаємодії з МАГАТЕ опрацьовує можливість отримання нашою країною додаткової технічної допомоги для боротьби з COVID-19.

За останніми даними, у світі з початку пандемії підтверджено 99,691 млн випадків коронавірусу. Померли майже 2,137 млн осіб, змогли побороти недугу 71,662 млн хворих.