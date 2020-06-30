Україна отримала від МАГАТЕ обладнання для діагностики COVID-19

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило до України гуманітарну допомогу на суму понад 2 млн грн у вигляді обладнання для здійснення діагностики COVID-19 методом ПЛР.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Допомогу від МАГАТЕ передано до ДП “Укрвакцина” МОЗ України”. Комплект обладнання для здійснення діагностики методом полімерної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією в реальному часі (RT-PCR) розрахований на здійснення 2000 тестів", - йдеться у повідомленні.

Наразі Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні у тісній взаємодії з МАГАТЕ опрацьовує можливість отримання Україною додаткової технічної допомоги для боротьби з COVID-19.

МАГАТЕ започаткувало проєкт допомоги країнам-членам на ранньому етапі спалаху пандемії СOVID-19. Реалізація проєкту здійснюється коштом донорських внесків від країн та організацій з усього світу.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 червня 14 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. На ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.