МАГАТЕ відправляє в 40 країн обладнання для тестування коронавірусу

Міжнародне агентство з атомної енергії відправляє у понад 40 країн першу партію базованого на ядерних технологіях обладнання з виявлення коронавірусу.

Про це повідомляється на МАГАТЕ.

"Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відправляє першу партію обладнання до більш ніж 40 країн, щоб вони могли використовувати ядерні технології для швидкого виявлення коронавірусу, що спричиняє COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця екстренна допомога є частиною відповіді МАГАТЕ на запити про підтримку з близько 90 держав-членів у їх боротьбі зі збільшенням кількості інфікування по всьому світі.

"Демонструючи рішучу підтримку цієї ініціативи, декілька країн заявили про крупні фінансові внески для зусиль МАГАТЕ з надання допомоги у подоланні пандемії", - повідомили в агентстві.

Зазначається, що десятки лабораторій в Африці, Азії, Європі, Латинській Америці та Карибському басейні отримають діагностичні апарати та набори, реагенти та лабораторні витратні матеріали для прискорення національного тестування. Також вони отримають матеріали для забезпечення біобезпеки, такі як засоби індивідуального захисту та лабораторні шафи для безпечного аналізу зібраних проб.

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Наступні поставки обладнання до інших країн, які направили звернення про допомогу, очікуються в найближчі тижні.

За даними Worldometer, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.