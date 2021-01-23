Білий дім відновив підписку на найбільші ЗМІ США

Білий дім відновив підписку на найбільші ЗМІ США

Укрінформ
Білий дім за президентства Джо Байдена відновив підписку на видання The New York Times і Washington Post, які Дональд Трамп звинувачував у поширенні фейків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill з посиланням на джерело у Білому домі.

За даними видання, перші примірники газет прибули в четвер вранці, в перший повний робочий день Байдена на посаді президента США.

Його попередник Дональд Трамп скасував підписку на дві найбільші газети США у жовтні 2019 року через свою давню ворожнечу з медіа. У той час Трамп характеризував їх як "fake news" та звинувачував у корумпованості.

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Водночас за роки президентства Трампа у The New York Times і Washington Post стався сплеск передплатників та читацької аудиторії, що зробило їх репортерів медійними зірками.

Між адміністрацією Трампа та пресою існувала глибока недовіра: ЗМІ повідомляли про брехню з боку президента, а Білий дім майже перестав проводити брифінги для преси в останні місяці його перебування на посаді.

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На першій пресконференції нова речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що одним з пріоритетів є "відновлення довіри з американським народом".

"Коли президент Байден попросив мене виступити в цій ролі, ми говорили про важливість відновлення правди та прозорості в залі для брифінгів, і він попросив мене переконатися, що ми будемо інформувати про всю політику адміністрації Байдена-Гарріс і про роботу команди", - додала Псакі.

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Як повідомляв Укрінформ, 46-й президент США Джо Байден 20 січня склав присягу як глава держави.

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