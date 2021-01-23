Білий дім відновив підписку на найбільші ЗМІ США

Білий дім за президентства Джо Байдена відновив підписку на видання The New York Times і Washington Post, які Дональд Трамп звинувачував у поширенні фейків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill з посиланням на джерело у Білому домі.

За даними видання, перші примірники газет прибули в четвер вранці, в перший повний робочий день Байдена на посаді президента США.

Його попередник Дональд Трамп скасував підписку на дві найбільші газети США у жовтні 2019 року через свою давню ворожнечу з медіа. У той час Трамп характеризував їх як "fake news" та звинувачував у корумпованості.

Водночас за роки президентства Трампа у The New York Times і Washington Post стався сплеск передплатників та читацької аудиторії, що зробило їх репортерів медійними зірками.

Між адміністрацією Трампа та пресою існувала глибока недовіра: ЗМІ повідомляли про брехню з боку президента, а Білий дім майже перестав проводити брифінги для преси в останні місяці його перебування на посаді.

На першій пресконференції нова речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що одним з пріоритетів є "відновлення довіри з американським народом".

"Коли президент Байден попросив мене виступити в цій ролі, ми говорили про важливість відновлення правди та прозорості в залі для брифінгів, і він попросив мене переконатися, що ми будемо інформувати про всю політику адміністрації Байдена-Гарріс і про роботу команди", - додала Псакі.

Як повідомляв Укрінформ, 46-й президент США Джо Байден 20 січня склав присягу як глава держави.