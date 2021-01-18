Twitter заблокував сторінку члена Конгресу США, яка поширювала теорію змови QAnon

Соцмережа Twitter у неділю тимчасово заблокувала акаунт члена Конгресу США від Республіканської партії Тейлор Грін за неодноразові порушення нових правил, які платформа запровадила після штурму Капітолію 6 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Цей акант був тимчасово заблокований у зв’язку з неодноразовими порушеннями нашої політики доброчесності», - йдеться в заяві речника Твіттера.

Тож сторінку Грін у цій соцмережі відключили на 12 годин.

Тейлор Грін відома як прихильниця конспірологічної теорії QAnon. Раніше вона написала кілька постів про вибори в Сенат штату Джорджія «змовницького» характеру, які отримали відповідну спеціальну позначку Твіттера.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати виборів, згідно з якими представник Демократичної партії Джо Байден переміг на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до будівлі.

Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.

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Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.

Своєю чергою Твіттер у зв’язку з цими подіями заборонив президенту США Дональду Трампу користуватися платформою, а пізніше призупинив роботу понад 70 тисяч акаунтів за просування теорії змови QAnon.

Конспірологічна теорія QAnon полягає у вірі, що чинний президент США Трамп веде «таємну війну» з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які нібито займаються сексуальним насильством над дітьми і поклоняються дияволу.