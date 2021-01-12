Twitter заблокував понад 70 тисяч акаунтів прихильників теорії змови QAnon

Соціальна мережа Twitter заблокувала понад 70 тисяч акаунтів прихильників теорії змови QAnon.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у блозі компанії.

Зазначається, що соцмережа ухвалила рішення про блокування після подій у Вашингтоні, коли прихильники Трампа штурмували будівлю Конгресу США.

Як повідомлялося, QAnon - поширена в США конспірологічна теорія, згідно з якою президент США Дональд Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, в яку нібито залучені лідери Демократичної партії США, що поклоняються сатані, а також багато інших американських знаменитостей.

6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень у Конгресу загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

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Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа в четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.