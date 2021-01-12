Twitter заблокував понад 70 тисяч акаунтів прихильників теорії змови QAnon

Twitter заблокував понад 70 тисяч акаунтів прихильників теорії змови QAnon

Укрінформ
Соціальна мережа Twitter заблокувала понад 70 тисяч акаунтів прихильників теорії змови QAnon.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у блозі компанії.

Зазначається, що соцмережа ухвалила рішення про блокування після подій у Вашингтоні, коли прихильники Трампа штурмували будівлю Конгресу США.

Як повідомлялося, QAnon - поширена в США конспірологічна теорія, згідно з якою президент США Дональд Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, в яку нібито залучені лідери Демократичної партії США, що поклоняються сатані, а також багато інших американських знаменитостей.

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6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень у Конгресу загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

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Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа в четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.

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