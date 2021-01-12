Parler подала у суд на Amazon за «політично мотивоване» видалення

Альтернативна платформа соціальних мереж Parler, популярна серед американських ультраправих, подала у суд на Amazon у відповідь на «політично мотивоване» видалення з хмарного хостингу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Рішення AWS (Amazon Web Services - ред.) про призупинення облікового запису Parler, мабуть, продиктоване політичною ворожістю. Також воно, очевидно, має на меті зниження конкуренції на ринку мікроблогів на користь Twitter», - йдеться в позовній заяві Parler.

Керівництво платформи стверджує, що Amazon порушив свій контракт з Parler, не надавши Parler повідомлення про розірвання за 30 днів, і що це заважає відносинам Parler з нинішніми і майбутніми користувачами.

Напередодні Amazon відключила популярну серед прихильників Дональда Трампа соцмережу від свого хмарного хостингу за відсутність модерації, знайшовши там майже сотню дописів, які «заохочують і розпалюють насильство».

Як повідомляв Укрінформ, Parler набув популярності серед прихильників Трампа після того, як їхні дописи останніми місяцями із закликами розпочати рішучі дії протесту проти перемоги Джо Байдена почали обмежуватися в інших соцмережах.

6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена на виборах президента. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень у Конгресі загинуло п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

8 січня соціальна мережа Twitter заявила, що назавжди заблокувала обліковий запис Дональда Трампа. Незабаром генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що профілі Дональда Трампа в цій соцмережі, а також в Інстаграмі будуть заблоковані до інавгурації Байдена.