Поліція закриє доступ до Капітолія під час інавгурації Байдена

Поліція закриє доступ громадськості на територію будівлі Капітолія під час інавгурації обраного президента США Джо Байдена, що запланована на 20 січня.

Як передає Укрінформ із посиланням на Associated Press, про це повідомила в.о. начальника поліції Капітолію Йогананда Пітман.

За її словами, Капітолій буде закрито для публіки, а вхід на інавгурацію здійснюватиметься за квитками.

Вона запевнила, що правоохоронні органи на федеральному рівні, рівні штату та на місцевому рівні спільними зусиллями і на основі всебічних та скоординованих планів готові гарантувати безпеку під час інавгурації.

Йогананда Пітман тимчасово виконує обов’язки шефа поліції Капітолію після того, як її попередник Стівен Санд вимушений був звільнитися через критику дій поліції під час штурму Капітолію прибічниками президента Дональда Трампа на минулому тижні.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень біля Конгресу загинуло п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолія від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.