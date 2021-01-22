Рада ЄС може ухвалити 25 січня санкції проти Росії за арешт Навального

ЄС зважає, які дії можуть бути запровадженні проти російської влади після публічного засудження європейською стороною арешту опозиціонера Олексія Навального, і може ухвалити відповідні рішення 25 січня під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

Про це у п’ятницю під час брифінгу у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів, заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Країни-члени обговорюють в форматі Ради ЄС, які саме заходи можуть бути здійснені, якою може бути реакція, окрім слів засудження (арешту Навального – ред.). Наступний форум, який буде найбільш прийнятним для розгляду такого питання та для прийняти відповідного рішення – це Рада міністрів ЄС із закордонних справ, яка відбудеться наступного понеділка. Міністри розглянуть цю ситуацію серед інших справ. Тож після понеділка буде більш зрозумілим, чи будуть країни-члени рухатися в напрямку запровадження санкцій, або оберуть якісь інші заходи», - сказав речник ЄС.

Він наголосив, що всі подібні питання щодо запровадження санкцій потребують консенсусу серед країн-членів.

«Європейський Союз був дуже чітким у засудженні того, що трапилося з паном Навальним та його прихильниками. Позиція ЄС була дуже чітко доведена до партнерів в Росії, як через офіційні заяви, і в інших формах. Сьогодні Президент Євроради мав розмову з президентом Росії з цього приводу», - сказав Стано.

Як йдеться на сайті Європейської Ради, наступного понеділка, 25 січня, міністри закордонних справ країн Євросоюзу серед поточних справ розглянуть ситуацію навколо арешту Олексія Навального, а також розвиток трансатлантичних стосунків, в контексті інавгурації Джо Байдена як 46-го Президента Сполучених Штатів 20 січня.

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Міністри також розглянуть пропозиції щодо стратегії ЄС у переданні частини вакцин проти COVID-19 глобальним партнерам Євросоюзу. Ще одним питанням порядку денного позначено обговорення міграційної ситуації у Боснії і Герцеговині, розвиток ситуації в Туреччині, в Єгипті, в країнах Африканського Рогу, Перської Затоки, у Гонконзі та у Венесуелі.

Як вже повідомляв Укрінформ, 21 січня глави держав і урядів ЄС були єдиними у засудженні дій російської влади з арешту російського опозиційного лідера Олексія Навального відразу після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після замаху на його життя. Лідери ЄС закликали російську владу негайно та безумовно звільнити Олексія Навального, а також всіх його прихильників і журналістів, які були затримані під час його зустрічі після прильоту.