В Оксфорді хочуть створити вакцину від нових штамів коронавірусу

Команда розробників оксфордської вакцини готується створити нові її версії у відповідь на нові штами коронавірусу, що з’явилися у Великій Британії та інших країнах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Вчені Оксфордського університету наразі оцінюють здатність своєї вакцини від COVID-19 забезпечити захист від «британського» та «південноафриканського» штамів коронавірусу, які були вперше виявлені наприкінці минулого року.

Результати дослідження мають опублікувати у першій половині лютого, пише видання. Зазначається, що вчені Оксфордського університету впевнені, що їхню вакцину не потрібно адаптовувати до «британського» штаму, відомого як B.1.1.7.

Проте науковці розпочали синтез нових версій вакцини, не чекаючи, чи знадобляться вони.

Як повідомляв Укрінформ, у Pfizer визнали вакцину від коронавірусу компанії BioNTech і Pfizer дієвою у боротьбі проти мутованого штаму коронавірусу, який був вперше виявлений у Великій Британії.

За даними сайту Worldometer, станом на 20 січня у світі зареєстровано 96 625 755 випадків коронавірусу, зокрема 2 065 698 смертей та 69 274 079 одужань.