В Оксфорді хочуть створити вакцину від нових штамів коронавірусу

В Оксфорді хочуть створити вакцину від нових штамів коронавірусу

Укрінформ
Команда розробників оксфордської вакцини готується створити нові її версії у відповідь на нові штами коронавірусу, що з’явилися у Великій Британії та інших країнах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Вчені Оксфордського університету наразі оцінюють здатність своєї вакцини від COVID-19 забезпечити захист від «британського» та «південноафриканського» штамів коронавірусу, які були вперше виявлені наприкінці минулого року.

Результати дослідження мають опублікувати у першій половині лютого, пише видання. Зазначається, що вчені Оксфордського університету впевнені, що їхню вакцину не потрібно адаптовувати до «британського» штаму, відомого як B.1.1.7.

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Проте науковці розпочали синтез нових версій вакцини, не чекаючи, чи знадобляться вони.

Як повідомляв Укрінформ, у Pfizer визнали вакцину від коронавірусу компанії BioNTech і Pfizer дієвою у боротьбі проти мутованого штаму коронавірусу, який був вперше виявлений у Великій Британії.

За даними сайту Worldometer, станом на 20 січня у світі зареєстровано 96 625 755 випадків коронавірусу, зокрема 2 065 698 смертей та 69 274 079 одужань.

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