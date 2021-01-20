Вакцина Pfizer ефективна проти «британського» штаму коронавірусу

У Pfizer визнали вакцину від коронавірусу компанії BioNTech і Pfizer дієвою у боротьбі проти мутованого штаму коронавірусу, який був вперше виявлений у Великобританії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Дослідження, яке ще не пройшло рецензування, показало, що всі мутації, пов'язані з нещодавно виявленим штамом коронавірусу, були нейтралізовані антитілами в крові 16 учасників, яким раніше вводилася вакцина від компаній Pfizer-BioNTech.

Вважається, що штам, відомий як B.1.1.7., уперше з'явився у Великобританії у вересні 2020 року. Він має незвично велику кількість мутацій і швидше передається.

Характеристики цього варіанту вірусу викликали занепокоєння з приводу ефективності вакцин проти COVID-19, проте дослідження, опубліковане на сервері репозиторій препринтів відкритого доступу для біологічних наук bioRxiv, показало «відсутність біологічно значущої різниці в нейтралізуючій активності» між лабораторними тестами на B.1.1.7 і вихідним штамом коронавірусу.

Фото: CTK Photo/Укрінформ