У світі зафіксували 96,6 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 20 січня у світі зареєстровано 96 625 755 випадків коронавірусу, зокрема 2 065 698 смертей та 69 274 079 одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За ніч у світі було зафіксовано 26 068 нових випадків на 1 717 смертей.

На сьогодні у США зареєстровано 24 806 964 випадків COVID-19, зокрема 411 486 смертей, в Індії - 10 596 422 (152 754 смерті), в Бразилії 8 575 742 (211 511 смертей).

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