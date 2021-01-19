У Нідерландах можуть ввести комендантську годину

У Нідерландах планують посилити карантинні обмеження, зокрема, розглядають запровадження комендантської години.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Уряд Нідерландів вважає, що комендантська година необхідна через штам британського варіанту коронавірусу, що набагато заразніший.

“Ми повинні якомога швидше вжити додаткових заходів”, - наголосив міністр охорони здоров'я Уго де Йонге.

Запровадити комендантську годину планують до 9 лютого. Дата початку наразі не відома. Вже завтра, 20 січня, уряд має озвучити своє рішення щодо запровадження додаткових карантинних обмежень. Пресконференція, на якій буде повідомлено деталі, відбудеться завтра в першій половині дня. Відомо, що доведеться сплатити штраф у розмірі 95 євро за порушення комендантської години і перебування на вулиці без поважної причини. Варто зазначити, що запровадження комендантської години активно обговорювалося протягом останніх кількох днів на урядовому і експертному рівнях.

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Як повідомляв Укрінформ, поліція Амстердама розігнала антикарантинну акцію протесту на Музейній площі, використовуючи водомети та службових собак. Демонстрація була організована групою Nederland in resistance (Нідерланди чиніть опір) та була заборонена міським головою Фемке Галсема через побоювання, що заходи проти пандемії коронавірусу не будуть дотримані.

Однак сотні людей все одно прийшли до Музейної площі.

Як відомо, Нідерланди продовжили локдаун до 9 лютого. Уряд Нідерландів вирішив продовжити локдаун в країні на ще три тижні до 9 лютого для боротьби з поширенням коронавірусу (COVID-19).

До 9 лютого людям рекомендують не запрошувати додому більше двох осіб, доросліших за 13 років.

Влада також рекомендує якомога більше працювати вдома, і на вулицю виходити з членами своєї родини або у групах до 2 осіб.

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Закритими залишаються магазини, які не продають товари першої необхідності, а також перукарні, салони краси, казино, басейни, ресторани й кафе.

Уряд також заохочує громадян не подорожувати за кордон до квітня.

Варто зазначити, що 14 грудня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що в країні запроваджується локдаун до 19 січня через погіршення ситуації з коронавірусом.