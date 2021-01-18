Латвія пропонує ввести санкції проти Росії через арешт Навального

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс назвав суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним несправедливим, звинуватив Москву у порушенні міжнародних зобов'язань і закликав запровадити санкції проти Росії.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Твіттер Рінкевічса.

«Несправедливий суд у Москві заарештував Навального на 30 днів. Росія знову порушує свої міжнародні зобов'язання. Латвія закликає Раду Європи і відповідні міжнародні організації втрутитися. Ми також маємо обговорити це в Раді міністрів закордонних справ ЄС та ініціювати нові санкції проти Росії», - пише Рінкевічс.

Як повідомлялося напередодні, після арешту Навального на 30 діб, він записав звернення до своїх прихильників і закликав їх виходити на вулиці. Штаб Навального оголосив про підготовку до великих мітингів 23 січня на знак протесту проти арешту Навального.

У понеділок Хімкинський міський суд у РФ відправив опозиційного політика Олексія Навального, обвинуваченого у порушенні зобов'язань умовно засудженого, під арешт на 30 діб - до 15 лютого.

Засідання суду відбулося у відділі поліції в Хімках, куди Навального доставили після затримання в аеропорту Шереметьєво. ЗМІ уточнюють ім'я судді - Олена Морозова. Між затриманням і судом минули близько 16 годин - весь цей час до політика не пускали захисників. Адвокатів повідомили про засідання за кілька хвилин до його початку.

Навальний перебуватиме під арештом до засідання суду, за підсумками якого буде винесено рішення про те, чи ухилявся він від контролю Федеральної служби виконання покарань (ФСВП). Якщо політика визнають винним, він отримає реальний термін у 3,5 роки позбавлення волі за вирахуванням 10 місяців, які він провів під домашнім арештом у справі «Ів Роше». Засідання суду призначене на 29 січня.

Як повідомляв Укрінформ, Навальний 17 січня на вимогу ФСВП був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався в РФ із Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську.

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