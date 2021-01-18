Польща ініціює засідання Ради ООН через затримання Навального

Польща ініціює засідання Ради ООН через затримання Навального

Укрінформ
Польща на рівні ЄС порушила питання про необхідність звернутися із спільним закликом про скликання засідання Ради ООН з прав людини у справі затримання в Росії опозиціонера Олексія Навального.

Про це у Твіттері написав заступник глави МЗС Польщі Пьотр Вавжик, передає Укрінформ.

“Польща ініціювала переговори з країнами ЄС про скликання негайного засідання Ради ООН з прав людини у справі арешту Навального”, - повідомив Вавжик.

У коментарі польським ЗМІ він зазначив: якщо таку зустріч ініціюватиме не окрема країна, а ЄС, то цю ініціативу не можна буде проігнорувати.

Читайте також: Навального судитимуть у поліцейському відділку

У неділю ввечері президент Польщі написав у Твіттері, що дії Росії щодо Навального не можуть залишатися без наслідків з боку міжнародної спільноти. Від імені Польщі, яка зараз є членом Ради з прав людини ООН, він закликав до міжнародної солідарності у справі російського опозиціонера.

Як повідомляв Укрінформ, Навальний 17 січня був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Зараз Навальний перебуває у відділенні поліції в Хімках під Москвою. Також повідомлялося, що адвокатів Навального 14 годин не пускали до нього.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-