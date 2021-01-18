Польща ініціює засідання Ради ООН через затримання Навального

Польща на рівні ЄС порушила питання про необхідність звернутися із спільним закликом про скликання засідання Ради ООН з прав людини у справі затримання в Росії опозиціонера Олексія Навального.

Про це у Твіттері написав заступник глави МЗС Польщі Пьотр Вавжик, передає Укрінформ.

“Польща ініціювала переговори з країнами ЄС про скликання негайного засідання Ради ООН з прав людини у справі арешту Навального”, - повідомив Вавжик.

У коментарі польським ЗМІ він зазначив: якщо таку зустріч ініціюватиме не окрема країна, а ЄС, то цю ініціативу не можна буде проігнорувати.

Читайте також: Навального судитимуть у поліцейському відділку

У неділю ввечері президент Польщі написав у Твіттері, що дії Росії щодо Навального не можуть залишатися без наслідків з боку міжнародної спільноти. Від імені Польщі, яка зараз є членом Ради з прав людини ООН, він закликав до міжнародної солідарності у справі російського опозиціонера.

Як повідомляв Укрінформ, Навальний 17 січня був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Зараз Навальний перебуває у відділенні поліції в Хімках під Москвою. Також повідомлялося, що адвокатів Навального 14 годин не пускали до нього.