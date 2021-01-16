Венеціанська комісія перевіряє закон РФ про «іноземних агентів»

Венеціанська комісія проводить оцінювання та надасть висновки про відповідність стандартам прав людини російського законодавства щодо «іноземних агентів».

Як передає власний кореспондент Укрінформ, інформація про відповідний запит розміщено на сайті Венеціанської комісії.

Запит на розгляд експертів з конституційного права Ради Європи подав комітет ПАРЄ із правових питань та прав людини.

Очікується, що Венеціанська комісія ухвалить і оприлюднить свої висновки з цього питання у березні 2021 року.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє визнавати «іноземними агентами» громадські об'єднання, не зареєстровані як юридичні особи, а також окремих громадян, включаючи іноземних журналістів, які займаються політикою.

Іншим законом уводиться кримінальна відповідальність – до п'яти років позбавлення волі – відносно фізичних осіб, які визнані «іноземними агентами», та не подали заяву на включення до відповідного реєстру, або не подали звіт про свою діяльність.