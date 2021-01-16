Венеціанська комісія перевіряє закон РФ про «іноземних агентів»
Як передає власний кореспондент Укрінформ, інформація про відповідний запит розміщено на сайті Венеціанської комісії.
Запит на розгляд експертів з конституційного права Ради Європи подав комітет ПАРЄ із правових питань та прав людини.
Очікується, що Венеціанська комісія ухвалить і оприлюднить свої висновки з цього питання у березні 2021 року.
Як повідомлялося, у грудні 2020 року Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє визнавати «іноземними агентами» громадські об'єднання, не зареєстровані як юридичні особи, а також окремих громадян, включаючи іноземних журналістів, які займаються політикою.
Іншим законом уводиться кримінальна відповідальність – до п'яти років позбавлення волі – відносно фізичних осіб, які визнані «іноземними агентами», та не подали заяву на включення до відповідного реєстру, або не подали звіт про свою діяльність.