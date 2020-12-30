Штраф або в’язниця: Путін підписав закон про «іноземних агентів»

Президент Росії Володимир Путін в кінці 2020 року підписав кілька ухвалених раніше парламентом законопроєктів, які посилюють існуючі норми або запроваджують нові заборони.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Найрезонансніший з підписаних документів - закон про можливість визнавати "іноземними агентами" фізичних осіб. Відповідно до закону, "іноземними агентами" можуть визнавати громадян, які займаються політичною діяльністю або "цілеспрямованим збором відомостей у сфері військової, військово-технічної діяльності" Росії і при цьому отримують фінансування з-за кордону.

Під політичною діяльністю, згідно з документом, мається на увазі, зокрема, організація мітингів і спостереження на виборах, участь у діяльності партій, виступ з "публічними зверненнями" про зміни законодавства, "поширення думок" про дії чиновників. Також "іноагентами" зможуть визнавати і незареєстровані організації та громадські об'єднання.

При цьому передбачається, що люди самі повинні подавати заяви про включення їх до списку "іноземних агентів", якщо їх діяльність відповідає зазначеним критеріям.

За порушення вимог передбачена відповідальність - спочатку адміністративна, штрафи, а потім і кримінальна.

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Про кримінальну відповідальність Путін підписав окремий законопроєкт. За ухилення від реєстрації як "іноземного агента" загрожує штраф або позбавлення волі на строк до двох років. Цей закон набирає чинності з 1 березня 2021 року. (До ухвалення цього законопроєкту фізичних осіб вже могли визнавати в Росії "іноземними агентами", прирівнявши їх до засобів масової інформації).

Також Путін підписав законопроєкт, що передбачає можливість блокування іноземних соцмереж за «цензуру проти російських ЗМІ». Генпрокурор РФ за погодженням з МЗС тепер зможе присвоїти власнику інформаційного ресурсу статус "такого, що допускає дискримінацію проти російських ЗМІ". Законопроєкт буде поширюватися і на такі майданчики, як Ютюб, Твіттер і Фейсбук.

Ще один закон присвячений регулюванню діяльності соцмереж у Росії. На них, зокрема, покладається обов'язок "здійснювати моніторинг розміщеного в них контенту для виявлення і блокування незаконної інформації", зокрема даних про способи виготовлення і використання наркотиків, способи вчинення самогубства, заклики до масових заворушень та участі в непогоджених публічних заходах.

Якщо трактувати документ буквально, він забороняє також використовувати в соцмережах нецензурні висловлювання. Депутати, втім, визнають, що забезпечити виконання цієї вимоги навряд чи можливо.

Серед підписаних документів - також закон, який дозволяє судам визнавати черги на одиночний пікет масовим заходом. У законі також прописана заборона на акції біля будівель екстрених служб.

Ще один підписаний Путіним закон забороняє проводити публічні заходи за рахунок пожертвувань з-за кордону, а також від НКО і фізичних осіб-"іноагентов" та анонімних жертводавців.

Крім того, є закон, який посилює правила роботи ЗМІ на публічних заходах. Згідно з нововведенням, журналіст зобов'язаний використовувати "розпізнавальний знак" представника ЗМІ, його вигляд та опис розроблятиме Роскомнагляд.

Ще один підписаний Путіним закон забороняє публікувати особисті дані співробітників силових відомств.