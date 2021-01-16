В Азербайджані з 18 січня почнеться COVID-вакцинація

В Азербайджані перший етап вакцинації населення проти коронавірусу розпочнуть з 18 січня.

Як повідомляє АЗЕРТАДЖ, про це на брифінгу Оперативного штабу при Кабінеті Міністрів розповів помічник Президента Азербайджанської Республіки - завідувач відділу з економічних питань та політики інноваційного розвитку Адміністрації Президента Шахмар Мовсумов, передає Укрінформ.

За словами Мовсумова, на першому етапі будуть вакциновані медичні працівники.

Цей процес триватиме приблизно два тижні. Черговий етап розпочнеться з 1 лютого, в ході якого будуть вакциновані громадяни старше 65 років.

Раніше на сьогоднішньому брифінгу Оперативного штабу при Кабміні заввідділом Організації охорони здоров'я МОЗ Теймур Мусаєв заявив, що при вакцинації в Азербайджані використовуватиметься китайська вакцина Sinovac.

За його словами, для цього замовлено 4 млн доз вакцини, 2 млн з яких вже доставлено в Азербайджан.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 16 січня було зафіксовано понад 94,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 67,3 млн осіб.