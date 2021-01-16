Іспанська Каталонія перенесла вибори через пандемію COVID-19

Іспанський регіон Каталонія переніс позачергові парламентські вибори, призначені на 14 лютого, на 30 травня через сплеск захворюваності на коронавірус.

Таке рішення було схвалене 15 січня, передає Укрніформ з посиланням на Reuters.

«Нинішня еволюція COVID-19 показує, що продовжувати з виборами є неприйнятним ризиком», - заявив виконувач обов'язків регіонального голови Пере Арагонес на пресконференції в п'ятницю.

Ситуація із заповненістю лікарень у турбулентному північно-східному регіоні Іспанії є одною з найнапруженіших у країні.

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Вибори вважаються лакмусовим папірцем для каталонського сепаратистського руху, оскільки партії, які виступають за незалежність, сподіваються вперше набрати понад 50% голосів виборців. Перегони, як показують опитування громадської думки, будуть жорсткими.

Нагадаємо: події в Каталонії, коли місцевий парламент проголосив декларацію незалежності після референдуму (визнаного судами незаконним) у 2017 році, спричинили одну з найбільших політичних криз Іспанії за останні десятиліття.

Каталонія — один з найбільш постраждалих регіонів в Іспанії, у якому зафіксовано понад 400 тисяч випадків захворювання та майже 9 тисяч смертей.

Фото: AFP