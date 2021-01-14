В Іспанії стався рекордний добовий приріст COVID-19 - майже 39 тисяч випадків

Протягом минулої доби в Іспанії підтвердили 38 869 випадків зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTVE.

"Це найбільша кількість заражень протягом доби від початку пандемії", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що загалом унаслідок коронавірусної хвороби в Іспанії померли 52 878 осіб, у тому числі 195 – за минулу добу.

Від початку пандемії у країні підтверджено 2 176 089 випадків інфікування COVID-19.

За останніми даними Worldometer, у світі зареєстровано 92,787 млн випадків коронавірусу, зокрема 1,986 млн летальних, одужали 66,287 млн осіб.