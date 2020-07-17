Каталонія посилила карантин через спалах COVID-19

Уряд Каталонії, що на північному заході Іспанії, запровадив у регіоні нові обмежувальні заходи у зв’язку зі стрибком нових випадків коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє EL Pais.

«Влада Каталонії у п’ятницю ввела нові обмежувальні заходи у зв’язку зі стрибком нових випадків коронавірусу в регіоні», - йдеться у повідомленні.

Так, у Барселоні обмежили кількість клієнтів у барах і ресторанах та закрили нічні клуби й спортзали.

Також місцева влада закликала громадян обмежити своє пересування та не їхати на дачу на цих вихідних.

Зазначається, що загалом нові карантинні заходи, які були введені на два тижні, вплинуть на життя близько чотирьох мільйонів людей як у Барселоні, так і на її околицях.

У Каталонії за минулу добу зафіксували 1 300 нових випадків захворювання на коронавірус, серед яких 884 - у Барселоні.

Станом на середину дня 17 липня у світі зареєстровано 13 986 311 випадків коронавірусу, зокрема 593 521 смертей і 8 311 861 одужань.

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