Каталонія посилила карантин через спалах COVID-19

Каталонія посилила карантин через спалах COVID-19

Укрінформ
Уряд Каталонії, що на північному заході Іспанії, запровадив у регіоні нові обмежувальні заходи у зв’язку зі стрибком нових випадків коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє EL Pais.

«Влада Каталонії у п’ятницю ввела нові обмежувальні заходи у зв’язку зі стрибком нових випадків коронавірусу в регіоні», - йдеться у повідомленні.

Так, у Барселоні обмежили кількість клієнтів у барах і ресторанах та закрили нічні клуби й спортзали.

Також місцева влада закликала громадян обмежити своє пересування та не їхати на дачу на цих вихідних.

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Зазначається, що загалом нові карантинні заходи, які були введені на два тижні, вплинуть на життя близько чотирьох мільйонів людей як у Барселоні, так і на її околицях.

У Каталонії за минулу добу зафіксували 1 300 нових випадків захворювання на коронавірус, серед яких 884 - у Барселоні.

Станом на середину дня 17 липня у світі зареєстровано 13 986 311 випадків коронавірусу, зокрема 593 521 смертей і 8 311 861 одужань.

Фото: depositphotos

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