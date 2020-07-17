У Польщі за добу виявили 353 випадки коронавірусу, 8 хворих померли

За минулу добу у Польщі виявлено 353 нові випадки інфікування коронавірусом, 8 осіб померли.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

Зазначається, що загальна кількість інфікованих у Польщі зросла до 39 407, а тих, хто вилікувався, - до 29 505. Померло 1612 інфікованих.

У лікарнях країни перебуває 1604 пацієнти з коронавірусом, 9 627 осіб - під епідеміологічним наглядом.

Крім того, 86 073 людини зараз на домашньому карантині.

На цей час у Польщі проведено понад 1,9 млн тестів на коронавірус, зокрема за останню добу - понад 26 тисяч.

Як повідомлялося, з 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.