Німеччина може ввести «мегалокдаун»

Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає за доцільне ще більш посилити чинні обмежувальні заходи з метою загальмувати поширення коронавірусу в країні.

На відеоконференції з прем’єрами федеральних земель 20 січня вона планує переконати їх у необхідності введення «мегалокдауну», передає Укрінформ з посиланням на інсайдерську інформацію видання Bild.

Як стало відомо таблоїду, «суспільне життя незабаром повинно повністю зупинитися» через побоювання щодо поширення нових мутацій COVID-19. Це передбачає, зокрема, повне припинення руху громадського транспорту по всій країні та заборону виходу з дому без поважної причини цілодобово. Мета – унеможливити подорожі та одноденні поїздки.

Працювати в режимі хоум-офіс треба буди скрізь, де це можливо. Школи та садочки будуть закрити.

Як повідомлялось, чинні заходи розраховано до кінця січня. Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер припустив у четвер погіршення епідеміологічної ситуації найближчим часом. Він також зауважив, що нинішній локдаун не працює так добре, як весняний.

Меркель днями заявила про те, що на німців очікують «8-10 дуже важких тижнів».

На жорстких заходах наполягають Меркель, прем’єри земель Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія, Баден-Вюртемберг і Баварія.

Протягом середи в Німеччині було зафіксовано рекорд добової смертності від коронавірусу - 1244. Загалом з 27 січня минулого року в Німеччині було підтверджено 1 978 590 випадків інфікування. Померли за цей час 43 881 особа.

Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ