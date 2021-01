Помпео закликав притягнути винуватців у катастрофі літака МАУ до відповідальності

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Держдеп США.

«Сполучені Штати приєднуються до урядів України, Канади, Великої Британії, Швеції й Афганістану в ушанування жертв цієї жахливої трагедії й закликом до справедливості», – мовиться в заяві.

Як нагадав Помпео, розслідування Ірану встановило, що літак збив двома ракетами «поверхня – повітря» Корпус вартових Ісламської революції.

«Але й через рік члени КВІР досі не притягнені до відповідальності за те, що забрали життя 176 невинних пасажирів і членів екіпажу, які були на борту. Натомість у перебігу всього цього затягнутого розслідування режим продовжував захищати тих представників КВІР, які відповідальні за це. Ми чекаємо на той день, коли влада Ірану почне цінувати життя іранців із такою ж завзятістю, як нині покриває злочини своїх посадовців», – заявив держсекретар США.

Yesterday marks one year since the IRGC murdered the passengers and crew of Ukrainian Airlines flight PS752. We honor their memory and express our deepest sympathies to their loved ones. Justice, so far denied, must be done! https://t.co/1izHpNWGmT