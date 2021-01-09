Помпео закликав притягнути винуватців у катастрофі літака МАУ до відповідальності

Державний секретар США Майк Помпео вшанував пам’ять загиблих у збитому в Ірані літаку авіакомпанії МАУ та закликав якнайшвидше притягнути винуватців у цій авіатрощі до відповідальності.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Держдеп США.

«Сполучені Штати приєднуються до урядів України, Канади, Великої Британії, Швеції й Афганістану в ушанування жертв цієї жахливої трагедії й закликом до справедливості», – мовиться в заяві.

Як нагадав Помпео, розслідування Ірану встановило, що літак збив двома ракетами «поверхня – повітря» Корпус вартових Ісламської революції.

«Але й через рік члени КВІР досі не притягнені до відповідальності за те, що забрали життя 176 невинних пасажирів і членів екіпажу, які були на борту. Натомість у перебігу всього цього затягнутого розслідування режим продовжував захищати тих представників КВІР, які відповідальні за це. Ми чекаємо на той день, коли влада Ірану почне цінувати життя іранців із такою ж завзятістю, як нині покриває злочини своїх посадовців», – заявив держсекретар США.

Yesterday marks one year since the IRGC murdered the passengers and crew of Ukrainian Airlines flight PS752. We honor their memory and express our deepest sympathies to their loved ones. Justice, so far denied, must be done! https://t.co/1izHpNWGmT — Cale Brown (@StateDeputySPOX) January 9, 2021

Як повідомлялося, 8 січня 2021 року виповнився рік, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

8 січня 2020 року Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

11 січня ОГП перекваліфікував цю справу і розслідує її за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 276 ККУ).

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року поінформував, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України".

За даними іранського державного інформагентства IRNA, Тегеран збирається виплатити по 150 тисяч доларів сім'ям кожної зі 176 жертв.

Фото: АА