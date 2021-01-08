Канада працює над притягненням Ірану до відповідальності за катастрофу літака МАУ - глава МЗС

Канада разом із міжнародними партнерами наполегливо працює над притягнення до відповідальності винуватців збиття літака рейсу PS752 в Ірані.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

«З часу збиття літака рейсу PS752 пріоритетом Канади завжди було забезпечення родичів й близьких необхідною їм підтримкою. Ми продовжуємо працювати із іншими країнами, які постраждали, над притягненням Ірану до відповідальності та встановленням справедливості й прозорості для жертв цієї трагедії та їх родичів», - сказав Шампань.

Він додав, що уряд Канади «й надалі буде солідарним із родичами та близькими людей, які загинули унаслідок безглуздої трагедії рейсу PS752».

Шампань також наголосив, що Канада на міжнародному рівні просуває низку ініціатив, покликаних не допустити повторення таких трагічних інцидентів у майбутньому. «Ніхто не повинен переживати муки, які випали на долю цих родин. Саме тому Канада працює із міжнародними партнерами у рамках ініціативи «Безпечніше небо» над захистом цивільних авіапасажирів від небезпек польотів через або поруч із зонами конфлікту», - підсумував міністр.

Як повідомлялося, 8 січня 2021 року виповнюється рік, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців, 55 канадців та 30 постійних мешканців Канади.

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 компанії «Міжнародні авіалінії України», що сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.

Фото: AA