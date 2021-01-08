Канада не довіряє Ірану в розслідуванні катастрофи літака МАУ - спецрадник Трюдо

Поведінка Ірану після знищення літака рейсу PS752 переконала Канаду, що довіряти Тегерану не слід.

Як повідомляє Укрінформ, про це в інтерв’ю CBC News розповів Ральф Гудейл - спецрадник прем’єр-міністра Канади з питань цієї катастрофи.

“Ми дуже скептично ставимося до іранського процесу. Ми не задоволені результатами розслідування, яке провадить Іран”, - сказав Гудейл.

Він наголосив, що Канада докладе максимальних зусиль, аби отримати відповіді стосовно цієї трагедії: “Шлях пошуку правди складний. Він вимагає пекельної роботи. Однак Канада невтомно прагнутиме докопатися до того, що все ж таки трапилося”.

Гудейл нагадав, що Канада кілька місяців тому сформувала команду експертів, які займаються розслідуванням обставин трагедії, оскільки Іран дав удосталь приводів сумніватися у його правдивості та надійності.

Серед іншого канадські експерти вивчають російську ЗРК “Тор”, за допомогою якої було збито літак. “Експерти вивчають можливості цього комплексу, системи, які керують ним та за допомогою яких він комунікує. Чи працювали вони? Як вони діяли у цьому конкретному випадку? Чи були якісь дефекти? Всі ці фактори можна оцінити”, - пояснив Гудейл.

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Як відомо, 8 січня минув рік, відколи у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн – України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири), а також 55 громадян та 30 постійних мешканців Канади.

Після кількох днів заперечень іранська влада 11 січня визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Фото: АА