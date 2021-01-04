Латвія отримала другу партію COVID-вакцин виробництва BioNTech/Pfizer

До Латвії прибула друга партія вакцин від COVID-19 виробництва BioNTech/Pfizer.

Про це повідомила міністр охорони здоров'я Ілзе Вінькеле, передає Укрінформ з посиланням на Delfi.

Партія налічує 13 650 доз. Частина вакцин залишиться в Донорському центрі, частина вирушить до Ризької східної клінічної університетської лікарні, частина - до Клінічної університетської лікарні ім. Страдиня, повідомила міністр.

Otrā Pfizer vakcīnu piegade ir klāt. 3 kastes ar 13650 devām. Daļa noglabāta @AsinsDonori, daļa uz @Aslimnica un @Stradina_slimn. pic.twitter.com/knczLHIKqh — Ilze Viņķele (@Vinkele) January 4, 2021

Попередня партія вакцин становить 9750 доз, яких достатньо для вакцинації 4875 працівників сфери охорони здоров'я.

Загалом Латвія у BioNTech/Pfizer планує придбати 97 500 доз вакцин.

Як повідомлялося, масова вакцинація в Латвії розпочнеться не раніше другого кварталу 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 січня у світі зареєстрували 85 505 963 випадки захворювання на COVID-19. При цьому 60 455 529 хворих одужали, а 1 850 711 померли.

За даними сайту Worldometer, в Латвії зафіксували 42 497 випадків COVID-19, з них 680 летальних, 30,5 тис. осіб одужали.

Фото: LETA