Росія розширила список британських чиновників, яким заборонили в'їзд до країни

Росія розширила список британських чиновників, яким заборонили в'їзд до країни

Укрінформ
Москва розширила список британських чиновників, яким заборонено в'їзд до Росії, у відповідь на британські санкції, запроваджені у зв'язку з отруєнням опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це заявили в МЗС РФ.

До Міністерства закордонних справ Росії викликали посла Великої Британії в РФ Дебору Броннерт і вручили їй ноту, в якій ідеться, що у відповідь на запровадження в жовтні «неприйнятних і необґрунтованих обмежувальних заходів щодо громадян Російської Федерації під приводом їх уявної причетності до інциденту з Навальним» Росія прийняла рішення про розширення списку британців, яким закрито в'їзд.

«До нього увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності», - повідомили в МЗС РФ, не уточнивши імена.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді Росія вже закрила в'їзд 25 громадянам Великої Британії з тієї самої причини.

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Велика Британія 6 липня оголосила про запровадження персональних санкцій щодо 25 громадян РФ, яких Лондон вважає причетними до порушення прав людини. Їх запроваджено в рамках так званої "поправки Магнітського" до закону про санкції і боротьбу з відмиванням коштів, яка була схвалена Палатою громад британського парламенту в травні 2018 року.

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