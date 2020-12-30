Росія розширила список британських чиновників, яким заборонили в'їзд до країни

Москва розширила список британських чиновників, яким заборонено в'їзд до Росії, у відповідь на британські санкції, запроваджені у зв'язку з отруєнням опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це заявили в МЗС РФ.

До Міністерства закордонних справ Росії викликали посла Великої Британії в РФ Дебору Броннерт і вручили їй ноту, в якій ідеться, що у відповідь на запровадження в жовтні «неприйнятних і необґрунтованих обмежувальних заходів щодо громадян Російської Федерації під приводом їх уявної причетності до інциденту з Навальним» Росія прийняла рішення про розширення списку британців, яким закрито в'їзд.

«До нього увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності», - повідомили в МЗС РФ, не уточнивши імена.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді Росія вже закрила в'їзд 25 громадянам Великої Британії з тієї самої причини.

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Велика Британія 6 липня оголосила про запровадження персональних санкцій щодо 25 громадян РФ, яких Лондон вважає причетними до порушення прав людини. Їх запроваджено в рамках так званої "поправки Магнітського" до закону про санкції і боротьбу з відмиванням коштів, яка була схвалена Палатою громад британського парламенту в травні 2018 року.