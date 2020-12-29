Нова мутація коронавірусу була у Німеччині ще в листопаді

У берлінській клініці Charité підтвердили наявність нової мутації коронавірусу у пробі пацієнта, що захворів на COVID-19 у Нижній Саксонії ще в листопаді.

Про це у повідомили у Міністерстві охорони здоров'я цієї німецької землі, передає Укрінформ з посиланням на DW.

“Згідно з даними відомства, спочатку мутацію B1.1.7, яку вважають відповідальною за зростання темпів поширення коронавірусу на півдні Великої Британії, спершу виявили фахівці у Вищій медичній школі Ганновера. І вже пізніше висновок медиків підтвердили колеги у Берліні”, - йдеться у публікації.

Повідомляється, що ця особа вже померла від наслідків COVID-19. Втім у відомстві додають, що йдеться про пацієнта дуже похилого віку із низкою хронічних хвороб.

Дослідники припускають, що чоловік був заражений своєю донькою, яка повернулася з Великої Британії в середині листопада та інфікувала своїх батьків. Водночас і донька, і дружина померлого, яка також заразилася новим варіантом коронавірусу, вже одужали.

У Міністерстві охорони здоров'я Нижньої Саксонії зазначають, що подальших ланцюжків інфікування новою мутацією коронавірусу, які були б пов'язані з цим випадком, більше не виявили.

Станом на ранок вівторка, 29 грудня, у Німеччині, за даними інституту Роберта Коха, зафіксовано 30 978 смертей інфікованих коронавірусом людей.

Як повідомлялося, раніше у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19. Після того новий вид вірусу почали фіксувати все в більшій кількості інших держав світу.

Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, щоб убезпечити себе від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже зафіксовано у багатьох країнах.