В Італії ще у серпні виявили штам коронавірусу, схожий на «британський»

В Італії виявили новий штам коронавірусу, що дуже схожий на британський.

Як повідомляє Укрінформ, про це передає видання La Repubblica.

Місцеві медики стверджують, що цей штам курсує в країні вже протягом кількох місяців – з серпня 2020 року.

Новий штам був виявлений у місті Брешія. Він схожий на той штам, який зараз поширюється у Великій Британії та є версія, що цей штам COVID-19 міг стати його попередником.

Лікарі виявили цей штам випадково, під час спостереження за пацієнтом, який у квітні 2020 року перехворів на COVID-19. А в серпні його тест знову показав позитивний результат. Кілька наступних тестів знову дали позитивний результат.

Фахівці ніяк не могли зрозуміти, як людина змогла знову захворіти на коронавірус, та вирішили перевірити його тести більш ретельно в лабораторії. Зрештою з'ясувалося, що у пацієнта коронавірус, але іншого штаму.

Як повідомлялося, раніше у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19. Після того новий вид вірусу почали фіксувати все в більшій кількості інших держав світу.

Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, щоб убезпечити себе від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже зафіксовано у багатьох країнах.